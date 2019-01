Nuoto, ritorna la Servipack Italia Swim Cup: ospite d'eccezione Marco Orsi

23/01/2019

Sarà il campione Marco Orsi, medaglia d’argento agli ultimi mondiali di nuoto in vasca corta, l’ospite d’eccezione della seconda edizione della Servipack Italia Swim Cup, che si terrà nella giornata di domenica 27 gennaio presso il Campus Aquae di Pavia. Più di 300 ragazzi provenienti dalla Regione Lombarida si sfideranno in vasca, e come l'anno scorso, anche quest'anno sarà possibile seguire la competizione in streaming su Facebook.



Anche il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato dell'importanza dello streaming sui social: "Uno dei claim della manifestazione è ‘uno Stadio di nuoto sul web’. Questo modello rappresenta uno schema vincente. Voglio sottolineare l’importanza costituita dalla possibilità concessa ai giovanissimi Esordienti di confrontarsi in un contesto del genere, favorendo la loro crescita e fondando l’esperienza sullo scambio tecnico e umano, senza esasperare i termini della competizione. Viva il nuoto, viva lo sport!”