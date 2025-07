Pallanuoto, Mondiali: il Setterosa debutta con una vittoria, sconfitta la Nuova Zelanda

Non è stato un debutto facile quello del Setterosa nei Mondiali di nuoto di Singapore, ma arriva la vittoria: 14-9 sulla Nuova Zelanda nel primo match del torneo di pallanuoto. Le azzurre faticano parecchio in avvio, soffrendo un'avversaria dalla grande fisicità e dall'ottima preparazione tattica, che intasa le linee di passaggio per tutto il primo quarto. La Nuova Zelanda colpisce due volte, l'Italia riesce solo ad accorciare con Giustini a ventitré secondi dal termine: è 2-1 per le All Blacks dopo il primo periodo. Molto inefficaci e confusionarie le azzurre, che svoltano dopo aver subito il 3-2 di Houghton: Cergol pareggia e Cocchiere firma il primo vantaggio. La Nuova Zelanda però colpisce ancora, questa volta in parità numerica: parziale di 3-0 e si va al riposo sul 6-4 rivale a metà gara.