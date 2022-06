Nuoto, Paltrinieri: "Questo argento ha un valore enorme, con Wellbrock non c'e' storia"

MONDIALI NUOTO

Mercoledì l'azzurro ancora in acqua nella 10 Km: "Per fortuna c'è un giorno di riposo per ricaricarmi"

"Non è facile fare tante gare nello stesso campionato, c'è grande stanchezza ma mi alleno tanto per arrivare a questo punto. Pensavo di poter esser competitivo ma con questo Wellbrock è difficile stare avanti. Però già nuotargli accanto è un buon risultato". Gregorio Paltrinieri si complimenta con il tedesco Florian Wellbrock, vincitore della 5 km in acque libere ai Mondiali di nuoto di Budapest dopo l'argento conquistato al Lupa Lake. Nuoto, Mondiali fondo: Paltrinieri d'argento nella 5km















"Con lui faccio fatica a nuotare testa a testa. L'avevo capito ai due chilometri che non ce l'avrei fatta - ha proseguito Paltrinieri - La nostra lotta è di non fare passare uno davanti l'altro. Abbiamo spinto sin dall'inizio abbiamo sgranato il gruppo. È la gara che piace a me. Con lui però nel finale non c'è storia, ma questo argento ha un valore enorme perché c'erano tutti i più grandi a livello mondiale compreso l'eroe di casa Kristof Rasovsky". Ora all'appello manca la 10 Km, in programma mercoledì alle 12. "Per fortuna c'è un giorno di riposo per ricaricarmi in vista della distanza doppia".

