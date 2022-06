Nuoto fondo: Mondiali, Paltrinieri d'argento nei 5 km

mondiali NUOTO

Dopo il bronzo nella 4x1500, il 27enne di Carpi chiude al secondo posto alle spalle del tedesco Wellbrock, bronzo all'Ucraina con Romanchuk. Quarto Domenico Acerenza

Gregorio Paltrinieri non si ferma più. Dopo l'oro in vasca nei 1500 sl e il bronzo nella 4x1500 di fondo, l'azzurro conquista l'argento nella 5 km in acque libere ai Mondiali di nuoto di Budapest. Greg ha chiuso in 52'52"70 alle spalle del tedesco Florian Wellbrock, oro in 52'48"80. Il bronzo va all'ucraino Mykhailo Romanchuk (53'19"90). Finisce ai piedi del podio invece l'altro italiano in gara, Domenico Acerenza, quarto in 53'22"60.

Nuoto, Mondiali fondo: Paltrinieri d'argento nella 5km















Paltrinieri cala il tris ai Mondiali di Budapest: il 27enne di Carpi, dopo l'oro nei 1500 stile libero e il bronzo nella staffetta 4×1500 in acque libere, conquista il terzo metallo diverso della sua edizione e si prende l'argento nella 5 km, sempre in acque libere. Con una grande prova, l'azzurro finisce alle spalle del rivale di queste ultime edizioni Florian Wellbrock, che regala l'oro alla Germania, mentre a prendersi il bronzo è Mykhailo Romanchuk per l'Ucraina.

È di 52'52"70 il tempo di Paltrinieri, che arriva a quasi quattro secondi di ritardo dal teutonico dopo un lungo testa a testa nel Lupa Lake: 52'48"80 per Wellbrock, che si prende così il quarto oro in carriera ai Mondiali. Ben distante dalla vetta Romanchuk, a 25"10 dal vincitore di giornata, mentre resta ai piedi del podio, ma dopo una grande prestazione, l'altro azzurro in gara, Domenico Acerenza: 53'22"60 il tempo del 27enne di Potenza. Per l'Italia arriva così la sedicesima medaglia di Budapest 2022, la seconda proveniente dalle acque libere.