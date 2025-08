Nuoto, Mondiali: doppia beffa per la staffetta mista e per Deplano

Beffa incredibile per Leonardo Deplano, che sfiora il bronzo ai Mondiali di nuoto. Nella finale dei 50 metri stile libero, il toscano chiude quarto con il tempo di 21"52, tempo insufficiente a raggiungere il terzo posto per appena sei centesimi. Sul gradino più basso del podio, infatti, sale l'americano Jack Alexy, che tocca in 21"46. L'oro va all'Australia: il più veloce è infatti il 31enne Cameron McEvoy, il più reattivo ai blocchi e capace di imporsi in 21"14. L'argento finisce invece sul collo di Benjamin Proud (21"26), che regala il secondo posto alla Gran Bretagna.



Ben lontana dal podio finisce invece Silvia Di Pietro nei 50 farfalla. Nella gara vinta dagli Stati Uniti con Gretchen Walsh, che vince in 24"83 davanti all'australiana Alexandria Perkins (25"31, record oceanico) e alla belga Roos Vanotterdijk (25"43), la 32enne finisce lontana non solo dalla vittoria, ma anche dal podio: 25"64 il suo tempo, che le vale un distacco di poco superiore ai due decimi dal podio e il settimo posto in gara.