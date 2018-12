Nuoto, Mondiali in vasca corta: Quadarella argento negli 800 sl La 20enne campionessa azzurra ha migliorato il suo personale di ben 5 secondi Facebook

13/12/2018

Simona Quadarella ha vinto la medaglia d'argento negli 800 stile libero ai mondiali di nuoto in vasca corta in corso a Hangzhou, in Cina. La 20enne campionessa azzurra ha chiuso al secondo posto con il primato personale di di 8'08"03, alle spalle della cinese Jianjiahe Wang. Bronzo per l'americana Leah Smith. Per l’Italia si tratta della terza medaglia in questa rassegna dopo i bronzi conquistati da Gabriele Detti e Martina Carraro.

L'azzurra chiude la sua fatica in 8'08"03, un crono che polverizza il precedente personale di 8'13"41, che rappresenta la migliore prestazione italiana in tessuto e avvicina l'8'04"43 "gommato" nuotato da Alessia Filippi per l'oro agli europei di Rijeka nel 2008. Bronzo europeo in carica, regina dell'estate con la tripletta 400-800-1500 agli Europei in vasca lunga che seguono il bronzo iridato a Budapest nei 1500 diventata disciplina olimpica, la Quadarella completa un anno perfetto che la legittima tra le interpreti più forti del mezzofondo mondiale. A questo punto le manca solo la medaglia olimpica: le rivali sono avvisate per Tokyo 2020.

"NON CI CREDO, MA ME LA ASPETTAVO" "Non ci credo ancora, ero venuta in Cina per prendere la medaglia ma sapevo che era difficile - spiega la 19enne di Roma, allenata da Christian Minotti - . Dedico quest'argento al mio allenatore e alla mia migliore amica Elisa, che dall'Italia ha fatto il tifo per me. Questo risultato vuol dire che sto bene e che posso sempre migliorare. La cinese l'ho vista solo negli ultimi 150 metri ma non ne avevo più per andarla a prendere. E' la medaglia che più mi aspettavo e sono veramente felice. Ho ancora ampi margini di miglioramento, come sto dimostrando soprattutto a me stessa. Ieri notte ho sognato che arrivavo terza e facevo 8'09": sono andata anche più veloce".



