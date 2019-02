Nuoto, Ilaria Cusinato: "Bortuzzo non vede l'ora di iniziare la sua nuova vita"

10/02/2019

Ilaria Cusinato non è solo una collega di Manuel Bortuzzo ma anche la sua migliore amica: "E adesso rimarrà lo stesso, non vedo l'ora di rivederlo" ci racconta in un'intervista esclusiva. "Ci siamo sentiti per messaggio e mi ha detto che non vede l'ora di iniziare la sua nuova vita, nelle prossime gare nuoterò anche per lui" le parole della 19enne, che l'anno scorso ha conquistato due medaglie d'argento agli Europei.