Nuoto, Europei in vasca corta: Carraro e la 4x50 mista maschile d’oro, doppio argento per Lamberti, Quadarella seconda negli 800 sl  

NUOTO

Primo posto per la genovese a Kazan e per il quartetto azzurro che conquista anche il record del mondo, Michele arriva secondo sia nei 50 dorso che nei 100 delfino, la romana alle spalle della Kirpichnikova

Magica Italia agli Europei di nuoto in vasca corta a Kazan, in Russia. Dopo le quattro medaglie della prima giornata, oggi ne arrivano cinque. E’ oro sia nei 100 metri rana con una splendida Martina Carraro, sia nella 4x50 mista maschile con tanto di record del mondo. Infinito Michele Lamberti che conquista due medaglie d’argento in un’ora: prima nei 50 dorso, poi nei 100 delfino. Argento anche per Simona Quadarella negli 800 stile libero.

Prosegue il momento magico dell’Italia agli Europei di nuoto in vasca corta in corso a Kazan, in Russia. Dopo le quattro medaglie di ieri, i nuotatori azzurri continuano a regalare emozioni e successi e oggi ne portano a casa cinque. Bellissima impresa in particolare di Martina Carraro che conquista l’oro nei 100 metri rana: brava la genovese a precedere la russa Chikunova e l’estone Jefimova con il tempo di 1’04’’21 che significa anche record personale.

Per la Carraro è quindi bis agli Europei in vasca corta dopo l’oro a Glasgow 2019. Storica medaglia d’oro anche per la 4x50 mista maschile che conquista anche il record del mondo grazie al tempo di 1’30’’14: davvero leggendario il quartetto composto da Lamberti, Martinenghi, Orsi e Zazzeri che riesce a precedere Russia e Olanda. Una giornata davvero da ricordare, in particolare, per Michele Lamberti che prima dell’oro nella staffetta conquista addirittura due medaglie d’argento nel giro di meno di un’ora.

Prima nei 50 metri dorso con il nuovo record italiano di categoria (22’’65) dietro solo al russo Kolesnikov, poi nei 100 delfino alle spalle dell’ungherese Szabo. Il modo migliore per festeggiare il giorno del 21esimo compleanno per il talentuoso nuotatore azzurro, figlio del celebre Giorgio.

Argento anche per Simona Quadarella negli 800 metri stile libero: la 22enne romana, campionessa europea in carica, non riesce a ripetersi e deve arrendersi a una grandissima russa Anastasia Kirpichnikova che chiude con l’incredibile tempo di 8’04’’85 contro gli 8’10’’54 dell’azzurra. Piccolo rammarico per la Quadarella che comunque precede sul podio la tedesca Gose.