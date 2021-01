Nuoto, Ceccon firma il nuovo record italiano nei 50 farfalla

NUOTO

Thomas Ceccon ha portato il record italiano dei 50 farfalla in vasca corta sul tempo di 22"63 nel corso della seconda giornata dell'Attività di Categoria Junior, Cadetti e Senior organizzata al centro federale di Verona dalla Fondazione Bentegodi sotto l'egida del Comitato Regionale Veneto della Federnuoto. Il precedente record di 22"76 era detenuto da Piero Codia nuotato il 14 dicembre 2018 in occasione dei mondiali di Hangzhou. Getty Images

Il precedente primato personale di Ceccon, che compirà 20 anni tra tre giorni ed è già qualificato alle Olimpiadi di Tokyo, era 22"88 (7 dicembre 2019 agli europei di Glasgow). L'atleta di Schio - allenato dal tecnico Alberto Burlina proprio al centro federale di Verona - detiene anche i record italiani dei 200 misti in vasca corta in 1'53"26 e in vasca lunga nei 100 dorso in 52"84.