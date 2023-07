Mondiali Nuoto: O'Callaghan batte il record della Pellegrini nei 200 sl

MONDIALI DI NUOTO

Flop Paltrinieri nella finale degli 800 metri: ultimo. L'azzurro: "Sono senza energie"

© Getty Images Giornata da dimenticare per Gregorio Paltrinieri ai Mondiali di Nuoto di Fukuoka. Il fuoriclasse azzurro ha chiuso all'ultimo posto la finale degli 800 stile libero (7'53"78), facendosi anche soffiare il record europeo dal tedesco Wiffen. Oro per la Tunisia con Ahmed Hafnaoui: 7’37″00, nuovo record africano, secondo posto per l’australiano Short con 7’37″76, record oceanico, terzo lo statunitense Finke con 7’38″67. Nei 200 sl donne, l'australiana Mollie O’Callaghan vince l'oro e strappa il record mondiale alla nostra Federica Pellegrini con l'incredibile tempo di 1’52″85.

Primato pazzesco quello della O'Callaghan che cancella l'1'52"98 di Federica Pellegrini. Un primato che durava da ben 14 anni, dai Mondiali di Roma 2009. Si trattava del record più longevo. A fine gara, la campionessa australiana non ha nascosto lo stupore per la grande impresa ed è scoppiata in lacrime.

"E’ difficile lottare con avversità così grosse - ha dichiarato Paltrinieri - il mare in qualche modo aveva nascosto. Non ero nelle condizioni per tenere il ritmo degli altri, sono deluso perché pensavo di fare meno fatica. Evidentemente avevo faticato troppo ieri e oggi non ne avevo proprio. Proverò a entrare in finale nei 1500 ma ho poche energie e cercherò di dare il massimo".

