Tuffi, Mondiali: argento per Santoro e Pellacani nel sincro misto  

MONDIALI TUFFI

La Cina vince la gara del sincro misto 3 metri, ma per i due romani è comunque festa grande grazie al 293.55 finale

Matteo Santoro e Chiara Pellacani si aggiudicano la medaglia d’argento nei tuffi nel sincro misto 3 metri, gara valida per i Campionati Mondiali d nuoto in corso a Budapest. La coppia azzurra ottiene il punteggio totale 293.55 che permette loro di piazzarsi alle spalle soltanto della Cina. Buonissima la prova disputata dai due tuffatori romani, che completano la rimonta per salire sul podio dopo i primi due obbligatori. Terzo il Regno Unito. © Getty Images

L’Italia dei tuffi torna sul podio di un Mondiale dopo Budapest 2017. Arriva infatti seconda la coppia azzurra del sincro misto dai 3 metri nella gara valida del Campionato che si sta disputando sempre nella capitale ungherese: Matteo Santoro e Chiara Pellacani sono d’argento alle spalle della Cina che ha dominato. Terzo posto per la Gran Bretagna. E così per l’Italia arriva la medaglia numero 20 nei tuffi ai Mondiali. Un risultato straordinario ma non del tutto inatteso, perché Pellacani e Santoro sono i campioni europei in carica. Non solo: perché quest’ultimo ad appena 15 anni e 263 giorni, diventa l’azzurro più giovani a mettersi al collo una medaglia Mondiali in questa disciplina. In questa edizione del Nuoto si tratta del podio complessivo numero 19 per i colori azzurri nelle varie gare acquatiche.

293.55 punti totalizzati; la coppia è seconda solo ai cinesi Lin Shan e Zhu Zifeng (324.15). Per il duo nostrano gli obbligatori regalano 88.80 punti. Successivamente, con il doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento carpiato e con il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato, i due ragazzi sono strepitosi: 69.30 e 69.75. Nel doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato da 65.70 mettono al sicuro la piazza d’onore.