Europei Tuffi: Chiara Pellacani è oro dal trampolino 3m

EUROPEI TUFFI

Sorride l'Italia, con la nona medaglia a livello continentale: la 19enne romana conquista la vittoria, dominando la gara e precedendo la svizzera Heimberg

Pellacani da sogno: oro nel trampolino 3 metri









© ipp 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Italia non si ferma più e continua ad arrotondare il suo bilancio negli Europei di tuffi in corso a Roma: l'urlo di gioia odierno porta la firma di Chiara Pellacani, che vince nettamente nella gara dal trampolino da 3m. L'azzurra, 19 anni e 12 podi continentali, ottiene il primo successo a livello individuale con 318.75 punti, precedendo la svizzera Michelle Heimberg e la britannica Yasmin Harper. Salgono a nove le medaglie dai tuffi.

L'Italia non si ferma più, nei trionfali Europei di Roma, e conquista un altro oro dai tuffi: Chiara Pellacani diventa la prima azzurra capace di vincere nel trampolino da 3m dopo Tania Cagnotto, con una gara perfetta. Dopo una sbavatura nel primo tuffo, che la scivolare a 7.5 punti dalla svedese Nilsson Garip, l'azzurra si risolleva e disputa un autentico percorso netto: la chiave di volta è rappresentata dal terzo tuffo, il triplo e mezzo avanti carpiato, eseguito in maniera magistrale con un punteggio di 69.75. In quel momento, Chiara si porta in testa con 10.95 punti di margine sulla svizzera Heimberg, che non la riprenderà più. I successivi due tentativi sono infatti ottimi per la 19enne romana, che conquista il suo primo titolo a livello individuale (dopo gli ori nel sincro e nel Team Event) e la dodicesima medaglia europea in carriera, nonostante la giovanissima età. Chiara Pellacani, classe 2002, vince con 318.75 punti, precedendo la svizzera Heimberg (301.80) e la britannica Yasmin Harper (296.20). Non c'è gloria per Elisa Pizzini, che dopo il quinto posto nelle eliminatorie sente la pressione e chiude in 12a ed ultima posizione. Nessuna medaglia neanche nel sincro dalla piattaforma da 10m: Andreas Sargent Larsen ed Eduard Timbretti Gugiu commettono un grave errore nel terzo tuffo, che compromette la loro gara e li condanna al quarto posto con 362.25 punti. Oro alla Gran Bretagna (390.48), argento all'Ucraina (388.02) e bronzo alla Germania (369.30). L'Italia sale dunque a quota nove medaglie nei tuffi: tre d'oro, quattro d'argento, due di bronzo. Il totale degli Europei di Roma è di 56 podi: 20 ori, 21 argenti, 15 bronzi. Una rassegna da record, quando mancano ancora molte gare da disputare.