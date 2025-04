Sara Curtis stupisce di nuovo e realizza il record italiano dei 50 metri stile libero

Un passaggio da sprinter purissima (25"16) e un ritorno potente e controllato (27"85), dimostrando eleganza, tecnica e una maturità atletica fuori dal comune. Il suo 53"01 migliora di ben 56 centesimi il personale registrato in batteria (53"57), e le vale anche la qualificazione ai Mondiali di Singapore. La giovane nuotatrice, già ottava con la staffetta veloce alle Olimpiadi di Parigi 2024, è raggiante ma incredula al termine della gara: "Non ho parole per quello che ho fatto, onestamente. Sapevo di stare bene e di essere in forma, ma così sono andata oltre le mie aspettative - racconta Curtis, campionessa europea juniores in carica -. Ho battuto un mito come Federica, che per noi rappresenta una leggenda. Adesso ho altre gare qui a Riccione e poi penserò ai Mondiali".