Mondiali di pallanuoto, rivincita per il Settebello: batte la Spagna e si garantisce la finale 

La squadra di Sandro Campagna ha superato gli iberici per 8-6 garantendosi la sfida con la vincente del match fra Francia e Croazia

© ansa Il Settebello torna a far sognare gli italiani e centra l'ennesima finale ai Mondiali di pallanuoto in corso a Doha (Qatar). La squadra guidata da Sandro Campagna ha superato per 8-6 la Spagna riprendendosi la rivincita degli Europei e garantendosi così una medaglia in attesa di scoprire la vincente fra Francia e Croazia. Un risultato che dimostra il carattere di una Nazionale che spesso fa soffrire, ma che nelle occasioni decisive riesce sempre a centrare l'obiettivo.

Gli iberici si avvicinano pericolosamente andando a segno prima con Álvaro Granados e con Alberto Munárriz, ma gli azzurri non si scompongono e chiudono i conti con Francesco Di Fulvio e il rigore di Andrea Fondelli. C'è ancora tempo per la rete di Bustos e una parata prodigiosa di Marco Del Lungo che conduce così il Settebello in finale per la settima volta nella sua storia.