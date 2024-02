Mondiali di pallanuoto, l'Italia supera la Grecia e vola in semifinale contro la Spagna

PALLANUOTO

La squadra di Sandro Campagna ha superato per 11-10 la Grecia cogliendo il pass per la sfida con gli iberici

© ansa L'Italia della pallanuoto non muore mai. Il Settebello ha superato al fotofinish la Grecia ai Mondiali in corso a Doha agguantando il pass per la semifinale iridata. Dopo aver superato agli ottavi gli Stati Uniti e aver centrato il pass per Parigi, la squadra guidata da Sandro Campagna ha faticato sin dal primo quarto subendo il sorpasso degli ellenici che si sono portati sul +2. Grazie a un rigore di Fontoulis la Grecia è volata sul +3 prima della rimonta tricolore nella seconda frazione grazie all’espulsione di Argyropoulos in seguito a una ginocchiata a Iocchi Gratta.

Complice quattro minuti di superiorità numerica e un rigore a favore, l’Italia si è scatenata grazie a Condemi che ha trovato quattro reti di seguito prima del gol in doppia superiorità di Kalogeropoulos che ha portato gli uomini di Campagna 6-5 a metà gara.Nel momento migliore degli azzurri, capaci di salire al 7-5 grazie a una rete di Luca Damonte all’inizio del terzo quarto, sono emersi ancora i greci che hanno ribaltato la situazione fissando il punteggio sull’8-8 a un periodo dalla conclusione.

Finale drammatico per l’Italia che, complice la forza del portiere avversario e un’ingenuità di Echenique, entrato in acqua con già sette azzurri schierati; é arrivato il rigore di Genidounias con la Grecia a +2 a 2’30” dalla conclusione. Proprio in quel momento gli azzurri hanno tirato fuori il meglio di sé con Francesco Di Fulvio che ha messo a segno tre reti e restituendo alla formazione tricolore la possibilità di giocarsi una medaglia contro la Spagna.