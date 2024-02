Mondiali di pallanuoto, il Settebello supera gli Stati Uniti e vola alle Olimpiadi

PALLANUOTO

La formazione di Sandro Campagna ha superato gli Stati Uniti per 13-12 trovando l'accesso per i quarti di finale

© ansa Sandro Campagna l'aveva anticipato: mi piace soffrire per raggiungere i traguardi più importanti. Il commissario tecnico della Nazionale di pallanuoto maschile ha compiuto un'altra delle sue imprese e ha condotto il Settebello alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024. La formazione tricolore ha superato agli ottavi del Mondiale in corso a Doha gli Stati Uniti imponendosi per 13-12 dopo un match tirato sino all'ultimo minuto.

La formazione azzurra ha dovuto far i conti con un inizio in salita con gli americani che hanno preso subito il largo segnando subito due reti e costringendo l'Italia a trovare un pronto riscatto, complice anche la sconfitta patita ai rigori contro l'Ungheria. Come da tradizione della squadra di Campagna, il Settebello ha recuperato e ha preso il comando delle operazioni, giocandosela però sempre punto a punto con gli avversari.

La vittoria però è frutto di Francesco Di Fulvio che si è preso i compagni ancora una volta sulle spalle mettendo a segno tre reti così come Andrea Fondelli che ha così evitato che l'Italia vedesse sfumare nel finale la qualificazione complice un palo preso dagli Stati Uniti pochi secondi prima della fine.

Ora bisognerà resettare la mente e pensare ai quarti di finale contro la Grecia, battuta già nettamente agli Europei e soprattutto decisiva per giocarsi un posto sul podio iridato, molto più leggero per essersi tolto un peso chiamato Olimpiadi.