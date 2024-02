Mondiali di nuoto, niente finale nei 1500 metri per Gregorio Paltrinieri

NUOTO

Il fuoriclasse carpigiano si è fermato a 14'55"19 a 21 centesimi dalla qualificazione

© Getty Images Un fulmine a ciel sereno ha colpito l'Aspire Dome di Doha (Qatar) dove sono in corso i Mondiali di nuoto. Gregorio Paltrinieri ha mancato la finale nei 1500 metri per soli ventuno centesimi a pochi giorni dal podio negli 800. Il 29enne carpigiano ha "sottovalutato" la situazione mostrando una nuotata compassata e sotto i suoi tradizionali limiti. Ciò lo ha portato a concludere la batteria in 14'55"19 venendo battuto in volata dal turco Kuzey Tunçeli strappandogli ventuno centesimi l'ultimo pass per la sfida decisiva.

"Sono molto arrabbiato con me stesso perché queste cose non devo accadere. Per non spingere troppo alla fine mi sono trovato in mezzo al turco e all'irlandese Daniel Wiffen e sono rimasto fuori dalla finale - ha spiegato Paltrinieri dopo la gara -. Questa mattina in realtà non mi sentivo al massimo, ma non è una giustificazione. Sono incavolato perché penso a ciò che avrei potuto fare in finale".

A firmare il miglior tempo è stato il tedesco Florian Wellbrock che ha toccato la piastra in 14'48"43 precedendo il francese David Aubry (14'49"01) e l'ungherese David Betlehem (14'51"58), mentre hanno dovuto alzare bandiera bianca sia Marco De Tullio (tredicesimo in 15'00"22) e il campione del mondo uscente Ahmed Hafnaoui (diciassettesimo in 15'09"02).

50 METRI RANA, BENEDETTA PILATO FIRMA IL MIGLIOR TEMPO IN BATTERIA

Chi si potrebbe giocare un posto per le medaglie è sicuramente Benedetta Pilato che ha cancellato la delusione dei 100 e ha firmato il miglior tempo nei 50 metri. La giovane pugliese ha terminato la prova in 29"89 riducendo sì in parte la frequenza e l'intensità della bracciata, ma gestendo in maniera positiva lo sforzo lasciandosi alle spalle la cinese Tang Qianting, giunta in 29"93 con il nuovo record asiatico, e la lituana Ruta Meilutyte (30"05). In semifinale ci sarà anche Anita Bottazzo che ha concluso in dodicesima posizione la propria prova con il tempo di 30"94.

STAFFETTA 4X100 METRI STILE LIBERO MISTA, L'ITALIA VA IN FINALE CON IL 4° TEMPO

A giocarsi il podio ci saranno anche i ragazzi della staffetta 4x100 metri stile libero mista che hanno ottenuto il quarto tempo in batteria. Lorenzo Zazzeri (48"51), Manuel Frigo (48"62), Sofia Morini (54"66) e Chiara Tarantino (54"27) hanno centrato l'obiettivo ottenendo un crono complessivo in 3'26"06 lontani un secondo e mezzo dalla Cina che si è presa la vetta con il nuovo primato asiatico in 3'24"47.

50 METRI DORSO, MICHELE LAMBERTI 7° E DESTINATO A GIOCARSI LE CARTE IN SEMIFINALE

In una giornata dedicata alla velocità ottime notizie arrivano anche dal dorso dove Michele Lamberti ha sfruttato il proprio carattere per volare in semifinale nei 50 metri. Il bresciano ha toccato la piastra in 24"88 fermandosi a 13 centesimi dalla miglior prestazione della carriera e strappando il settimo tempo complessivo, lontano tre decimi dal polacco Ksawery Masiuk (24"58).

