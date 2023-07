Mondiali di nuoto, argento Italia nella staffetta: "Molto contenti, fatta ottima gara"

MONDIALI DI NUOTO

Ottava medaglia per gli azzurri che sfiorano il successo assoluto nella staffetta a Fukuoka

C'è anche la firma di Thomas Ceccon nell'argento che l'Italia ha centrato quest'oggi nella nella 4x100 stile libero ai Mondiali di nuoto in Giappone. Il 22enne vicentino era raggiante al termine della staffetta: "Rispetto all'anno scorso che abbiamo iniziato un po più lenti, stavolta abbiamo fatto un'ottima gara - ha esordito a Rai Sport -. Ho fatto il miglior tempo da lanciato. Vedevo Chalmers nel finale ma andava troppo forte. È un argento mondiale, siamo molto contenti".

Molto soddisfatto anche Lorenzo Zazzeri: "Per me era la prima volta in ultima frazione ed è bello. È una grande responsabilità: penso fosse impossibile fare tre decimi in meno. Questo argento vale come oro". Manuel Frigo invece ha analizzato così il secondo posto sul podio: "Penso sia la prima volta che arriviamo davanti agli Stati Uniti. L’oro è mancato per poco, ma siamo contentissimi e va bene così".