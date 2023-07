Mondiali di nuoto: Italia d'argento nella staffetta 4x100 stile libero maschile

MONDIALI DI NUOTO

Miressi, Frigo, Zazzeri e Ceccon chiudono alle spalle dell'Australia, terzi gli Stati Uniti: per la spedizione azzurra è l'ottava medaglia

© afp Arriva l'ottava medaglia per l'Italia ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka, in Giappone. A conquistarla è la staffetta 4x100 stile libero maschile composta da Alessandro Miressi, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri e Thomas Ceccon, che chiudono secondi con il tempo di 3'10"49 alle spalle dell'Australia (3'10"16), bronzo agli Stati Uniti (3'10"81). La spedizione azzurra in terra nipponica sale così a un oro, quattro argenti e tre bronzi.

Una finale con qualche rammarico, perché a lungo l'Italia sogna l'oro venendo alla fine beffata da un sontuoso Kyle Chalmers. Le prime tre frazioni di Miressi, Frigo e Zazzeri sono infatti ottime, con il 24enne di Torino che sfiora il miglior tempo italiano (47"54) in avvio di gara. Prestazioni maiuscole anche per il veneto e per il toscano, che lasciano la squadra azzurra davanti a tutti. Proprio negli ultimi 100 metri, però, l'Australia cala il jolly: un Kyle Chalmers capace di rimontare e regalare l'oro ai suoi, che chiudono con il tempo di 3'10"16. L'Italia arriva al traguardo con Thomas Ceccon (che precedentemente si guadagna la finale dei 50 farfalla) e si prende l'argento chiudendo con 33 centesimi di ritardo (3'10"49), ma gli azzurri si lasciano alle spalle gli Stati Uniti, che conquistano il bronzo in 3'10"81.

Epilogo da dimenticare, invece, per Alberto Razzetti, settimo nella finale dei 400 misti maschili dominata dal francese Leon Marchand, che firma anche il nuovo record del mondo (4'02"50). La prima giornata del nuoto in vasca si chiude quindi con la prima medaglia dell'Italia in questa disciplina, mentre per l'intera spedizione è l'ottava: un oro, quattro argenti e tre bronzi il bottino finora degli azzurri.

