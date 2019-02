Give #tutticonManuel: raccolta fondi per Bortuzzo

14/02/2019

"È il momento di trasformare la solidarietà in un'azione concreta di sostegno. È il momento di dare". Con queste parole la Federnuoto annuncia la costituzione di un fondo "Give #TUTTICONMANUEL" promuovendo una campagna di crowdfunding. La raccolta è destinata esclusivamente a provvedere alle necessità del giovane Manuel Bortuzzo, che a breve comincerà il percorso riabilitativo inseguendo nuovi obiettivi - fa sapere la Fin - Andiamo a raggiungerli". L'IBAN di riferimento è T20U0100503309000000009133 con causale 'donazione per Manuel Bortuzzo'. I capitani delle squadre nazionali di nuoto, nuoto in acque libere, nuoto sincronizzato, tuffi, pallanuoto maschile e femminile e nuoto per salvamento hanno partecipato al lancio della campagna 'Give #TUTTICONMANUEL'.