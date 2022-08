Europei tuffi: Pellacani-Santoro splendido bronzo nel sincro misto da 3 metri

EUROPEI TUFFI

Chiara e Matteo finiscono alle spalle della Germania (oro) e della Gran Bretagna (argento)

Prosegue l’ottimo Europeo di tuffi per l’Italia nella piscina del Foro Italico di Roma. Sono Chiara Pellacani e Matteo Santoro a regalare una straordinaria medaglia di bronzo nel sincro misto da 3 metri. La coppia azzurra, già argento ai mondiali e campione d’Europa in carica, totalizza il punteggio di 283.56 e in una gara per niente facile e molto equilibrata fino all’ultimo tuffo finisce alle spalle di Germania e Gran Bretagna.

Ancora Italia da sogno agli Europei di tuffi di Roma. Nella piscina del Foro Italico arriva la medaglia di bronzo dal sincro misto da 3 metri grazie alla buona prova di Chiara Pellacani e Matteo Santoro. La coppia azzurra, reduce dall’argento ai mondiali e campione europea in carica, rispetta in parte le aspettative e mette a segno una serie di esecuzioni che valgono il terzo gradino del podio. Pellacani (prossima ai 20 anni) e Santoro (16 anni ancora da compiere) totalizzano il punteggio di 283.56 e sorpassano di appena sei centesimi la sorprendente Svezia quarta. Chiara e Matteo si portano subito in testa dopo i primi due tuffi obbligatori, poi nei tre rimanenti liberi qualche piccola sbavatura li porta a scendere in classifica ma comunque a prendersi il meritato applauso del pubblico romano. “Poteva andare meglio ma la gara di oggi era molto competitiva con tante coppie forti, è un bronzo guadagnato e non un oro perso”, dichiarano in coro i due azzurri. Per la Pellacani è la decima medaglia europea in carriera, per Santoro la seconda. Oro alla Germania, argento per la Gran Bretagna.

Vedi anche nuoto Tuffi, Europei: Bertocchi d’oro e Pellacani di bronzo nel trampolino da 1 metro