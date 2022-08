Tuffi, Europei: Bertocchi d’oro e Pellacani di bronzo nel trampolino da 1 metro

EUROPEI DI TUFFI

Impresa delle due azzurre che conquistano il primo e terzo posto. Eduard Timbretti Gugiu e Sarah Jodoin di Maria chiudono al terzo posto nel sincro misto dalla piattaforma

Arrivano altre tre medaglie dai tuffi per l'Italia. Le più prestigiose le conquistano Elena Bertocchi e Chiara Pellacani. Agli Europei di Roma le due azzurre si piazzano sul primo e terzo gradino del podio nel trampolino da un metro. Una splendida prestazione per la milanese, che non sbaglia un tuffo e si riconferma campionessa Europea. Medaglia di bronzo per la compagna di squadra romana. Al secondo posto la svedese Emma Gullstrand.

Un oro meritato quello di Elena Bertocchi. La milanese, a cominciare dal primo tuffo, inizia a macinare punti tenendo alta la concentrazione e questo le consente di restare nelle prime posizioni. Pochi errori e una gara a dir poco perfetta per l’azzurra che sbaglia veramente poco, e salto dopo salto, macina punti fondamentali che le consentono di chiudere in prima posizione con il punteggio di 264,25. Un risultato che la incorona, ancora una volta, campionessa d’Europa. Discorso diverso invece per la Pellacani che parte un po’ in sordina, ma al terzo giro viene premiata meritatamente dai giudici, e salta al secondo posto. Decisivo il tuffo finale, che la vede vicinissima alla compagna di nazionale, ma per un soffio è stata superata dalla svedese Emma Gullstrand che ha chiuso con 259.65 rispetto ai 259.05 della romana.

"Mi presentavo come campionessa europea in carica, ho cercato di pensarci il meno possibile e ho provato a divertirmi e concentrarmi e fare almeno due tuffi belli. Ho alle spalle solo due settimane e mezzo di allenamento e meglio di cosi' non poteva andare. È il più bell'oro perché qui, in casa, ci tenevo. Oggi ero più tranquilla rispetto a stamattina, sentivo il calore del pubblico e dei fan e mi hanno caricato", le parole di Bertocchi.

Le loro due medaglie si aggiungono al bronzo, specialità piattaforma mixed, ottenuto da Eduard Timbretti Gugiu e Sarah Jodoin di Maria. Oro alla Gran Bretagna, argento all'Ucraina. “Non perfetti, ma concentrati fino alla fine – ha detto dice Eduard – . Abbiamo riposato bene e siamo andati a dormire presto”. “Siamo partiti un po’ male, ma non siamo stati così disastrosi – ha sorriso Sarah – e alla fine abbiamo fatto cinque tuffi regolari. Siamo contentissimi”.. Una prestazione in crescendo per i due italiani del sincro misto, dopo aver faticato nei primi tuffi obbligatori si sono ripresi e hanno iniziato a macinare punti risalendo la classifica. L’ultimo tuffo consegna definitivamente la medaglia agli italiani nei tre tuffi liberi sono rimasti vicini alla media dei 70 punti. Una grandissima prestazione invece dei britannici che superano i 300 punti.