Europei nuoto: Martina Carraro d'argento nei 200 metri rana

EUROPEI NUOTO

Splendida rimonta per la genovese che chiude alle spalle della svizzera Mamie

© da coninews È medaglia d’argento Martina Carraro nei 200 metri rana femminili ai Campionati Europei di Nuoto a Roma. La genovese si piazza al secondo posto nella finale che viene vinta dalla svizzera Mamie, dopo avere completato un’ottima rimonta partita nella seconda metà di gara e che poco non valeva anche l’oro. Il tempo fatto registrare dall’azzurra è di 2:23.64 (personale). Terza la lituana Tetervkova. Francesca Fangio è sesta in 2:26.79.

