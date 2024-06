Europei di nuoto di fondo, Pozzobon e Gabbrielleschi conducono l'Italia sul podio nella 10 chilometri femminile

© Andrea Masini / DBM / Deepbluemedia.eu

C'è un po' di amarezza in casa Italia in merito alla gara d'esordio del nuoto di fondo agli Europei in corso a Belgrado. La squadra azzurra ha visto sfumare il titolo nella 10 chilometri femminile dopo una gara dominata dovendosi accontentare dell'argento di Barbara Pozzobon e del bronzo di Giulia Gabbrielleschi. Il tandem tricolore si è infatti dovuto arrendere allo sprint della tedesca Leonie Beck che ha battuto al fotofinish la 30enne trevigiana.