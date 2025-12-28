Logo SportMediaset

Tennis, Woodbrige: "Alcaraz non vincerà neanche uno slam nel 2026"

28 Dic 2025 - 15:24

La separazione tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero continua a tenere banco nel mondo del tennis e se ieri l'ex storico allenatore del n.1 al mondo ha dato nuovi particolari sulla vicenda - sarebbe mancato l'accordo sul rinnovo del suo contratto -, più di qualcuno esprime dubbi sulla bontà della scelta. Tra questi, l'ex tennista australiano Todd Woodbridge, secondo il quale lo spagnolo "farà fatica a vincere uno slam nel 2026" senza Ferrero al suo fianco. Il primo obiettivo difficile è l'Open d'Australia, che Alcaraz non ha mai vinto e per l'ex campione di doppio "Carlos avrà bisogno di mesi per abituarsi alla nuova situazione, dando così un vantaggio a Sinner a Melbourne, dove farà il tris".

