Pellegrini e il ritorno alle gare: "Ogni tanto ci penso. Secondo mio marito potrei qualificarmi per Los Angeles 2028"

" Sentirsi ex è molto difficile per me nella testa, poi in acqua le sensazioni non sono più le stesse - ha dichiarato Pellegrini in un'intervista a La Gazzetta dello Sport -. C’è sempre quella voce che mi dice 'Ok se ti rimetti a nuotare da domani chissà per Los Angeles', ma non sarà così". Nessun ritorno in vista per la Divina, eppure anche il marito e allenatore Matteo Giunta crederebbe in questa impresa. "Matteo mi dice: 'Se cominciassi ad allenarti domani, in 2 anni ti qualifichi'. Sarei felicissima la prima settimana, poi no. A 39 anni, i giovani magari pensano: cosa fa questa, che palle!".