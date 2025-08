Mondiali nuoto: la 4x200 maschile in finale, Di Pietro da record nei 50 farfalla

La 4x200 maschile si qualifica in finale ai Mondiali di nuovo in corso a Singapore. Finale iridata per sognare. La 4x200 stile libero è performante fin dalle batterie e centra l'obiettivo con il quarto tempo e soprattutto dando dimostrazione di grande solidità. Carlos D'Ambrosio (1'45"89), Filippo Megli (1'46"37), Marco De Tullio (1'46"69), Stefano Di Cola (1'46"22) nuotano un notevole 7'05"71, preceduti dai campioni olimpici della Gran Bretagna in 7'03"98, dall'Australia in 7'04"32 e dalla Corea del Sud in 7'04"60; alle spalle degli azzurri viaggiano gli Stati Uniti in 7'06"09 che però inseriranno i pezzi da novanta in serata. "Ho riposato un giorno e mezzo per recuperare un po' di forze - spiega D'Ambrosio, tesserato per Fiamme Gialle e Fondazione Bentegodi - Oggi ero più fresco e si è visto. Sono contento per la qualificazione e adesso ci divertiremo in finale". Poi Megli (Carabinieri/RN Florentia): "C'è da dire che per noi l'inserimento di Carlos è una grande fortuna, perché è un grande traino per noi vecchietti. Speriamo che in finale possa andare ancora più forte". "Ha ragione Pippo (Megli ndr) quando dice che Carlos è un grande valore aggiunto - prosegue De Tullio, tesserato per CC Aniene - Siamo stati bravi e credo che abbiamo dato tutti il massimo". Conclude Di Cola (Marina Militare/CC Aniene): "Nulla da dire. Siamo entrati in acqua molto determinati e con l'intenzione di andare forte. In finale può sempre succedere di tutto".