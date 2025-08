Simonelli: "Sogno la prima giornata di Serie A negli Usa"

Secondo Simonelli, che ha parlato al Corriere della Sera, sono essenzialmente tre i temi da trattare con urgenza nel calcio italiano: "La prima è il discorso stadi, una vera emergenza per il Paese: il problema va affrontato, non solo in ottica Euro 2032. E poi i temi fiscali, occorrono sgravi per investire sui vivai per rinverdire i fasti della Nazionale. Infine la pirateria, danno economico da 350 milioni di euro l'anno per lo sport".