Nfl: Tom Brady annuncia il ritiro (di nuovo): "Non posso continuare per sempre"

Tom Brady ha annunciato (di nuovo) il suo ritiro dal mondo del football americano. Il più vincente quarterback della storia, 45 anni, ha scelto Twitter e un video di 48 secondi per dare l’addio, un anno dopo il ripensamento che probabilmente gli è costato il matrimonio con la top model Gisele Bundchen. "Arrivo dritto al punto. Mi ritiro. Per sempre - ha spiegato Brady - Si ha diritto a un solo addio super-emozionante in carriera, e io ho sfruttato il mio l'anno scorso. Ringrazio ognuno di voi per avermi supportato e permesso di vivere il mio sogno assoluto, non cambierei nulla. Non posso andare avanti per sempre".