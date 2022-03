Football americano, la leggenda Brady ci ripensa: "Il mio posto è ancora in campo"

Tom Brady ci ripensa. Nessun ritiro, a 45 anni, per la leggenda del Football americano. Brady ha infatti comunicato la propria decisione con poche righe scritte apparse sul suo profilo Twitter. "Negli ultimi due mesi ho realizzato che il mio posto è ancora sul campo, non in tribuna. Quel momento arriverà ma non ora. Amo i miei compagni, amo la mia famiglia che mi supporta. Loro rendono tutto possibile: sono pronto a tornare per la mia 23esima stagione". Queste le parole twittate dal quarterback dei Tampa Bay Buccaneers, sei Super Bowl vinti in carriera.