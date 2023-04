Nfl: Hamlin torna ad allenarsi dopo l'arresto cardiaco: "Mi ha cambiato la vita"

NFL

Lo sfortunato giocatore dei Buffalo Bills ha avuto l'ok da medici per tornare in campo

L'Nfl prega per Hamlin







































© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Damar Hamlin, giocatore di football americano dei Buffalo Bills, è tornato in campo dopo aver subito un arresto cardiaco durante una partita all'inizio di gennaio. Dopo il parere positivo di tre cardiologi, il 25enne 'safety' è già tornato ad allenarsi a New York. In una conferenza stampa tenuta al campo di allenamento, Hamlin ha detto che intende tornare in Nfl: "Questo episodio ha cambiato la mia vita, ma non ha concluso la mia storia. Voglio tornare a giocare in Nfl".

A metà del primo quarto della sfida con i Bengals, Hamlin ha subito un duro colpo in un contrasto con il ricevitore Tee Higgins, si è rialzato e poi è crollato a terra per non rialzarsi più. Il ragazzo ha ricevuto cure mediche per più di 30 minuti dopo essere andato in arresto cardiaco, con i medici che gli hanno ristabilito il battito. I giocatori di entrambe le squadre si sono affollati intorno a lui durante la risposta di primo soccorso, molti di loro pregando in ginocchio e alcuni in lacrime. Il pubblico a Cincinnati è rimasto in silenzio e la copertura televisiva ha lasciato il campo.

Hamlin era sotto ossigeno quando è uscito dal campo dopo essere stato messo su una barella e la sua famiglia, che stava guardando la partita, lo ha raggiunto in ambulanza. Poi è stato portato al vicino centro medico dell'Università di Cincinnati.

