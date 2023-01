Buffalo Bills: "Hamlin ha fatto progressi considerevoli"

NFL

Ottimismo dopo l'arresto cardiaco in una partita di lunedì: "E' intatto dal punto di vista neurologico, i suoi polmoni continuano a guarire"

L'Nfl prega per Hamlin







































© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sono in netto miglioramento le condizioni fisiche di Damar Hamlin, il giocatore di Nfl vittima di un arresto cardiaco lunedì scorso, durante la partita tra i Buffalo Bills e i Bengals, dopo uno scontro con il ricevitore Tee Higgins. Lo annuncia il team di Buffalo riferendo quanto affermano i medici dell'ospedale di Cincinnati dove l'atleta è ricoverato. "E' intatto dal punto di vista neurologico, i suoi polmoni continuano a guarire e sta facendo progressi costanti e considerevoli", ha dichiarato il team.

Il cornerback esordiente dei Bills, Kaiir Elam, ha anche pubblicato un messaggio sul suo account Twitter in cui diceva che Hamlin "è sveglio e mostra segni di miglioramento". L'annuncio dei Bills arriva nel giorno in cui è prevista la ripresa degli allenamenti in vista della partita casalinga contro i New England Patriots in programma domenica. Hamlin ha trascorso gli ultimi due giorni sedato.