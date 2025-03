MMA, Conor McGregor si dà alla politica e si candida a presidente dell'Irlanda

"Anche se mi oppongo fortemente a questo patto, non spetta a me né ai governi scegliere" ha scritto McGregor preannunciando un eventuale referendum. "È una scelta del popolo. Questa è democrazia ed è il futuro del Paese con me come presidente". Dal punto di vista legale, McGregor può candidarsi: ha 36 anni (l’età minima è 35) e per correre serve il sostegno di almeno 20 membri del Parlamento irlandese (Oireachtas) o di 4 consigli locali.