Mma, Conor McGregor accusato di aggressione sessuale a Miami

Dopo questa decisione "la procedura civile è l'unica via legale in questo caso", ha spiegato l'avvocato della presunta vittima James Dunn. Nell'atto di citazione depositato martedì, la donna accusa l'atleta trentaseienne di averla aggredita sessualmente in un bagno del Kaseya Center, lo stadio della squadra di basket professionistica dei Miami Heat. "Dopo un'indagine approfondita, all'epoca, il pubblico ministero concluse che non c'erano prove sufficienti" per perseguire McGregor, ha ricordato l'avvocato della star irlandese Barbara Llanes.