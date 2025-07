Mondiali, l'Italia supera la Serbia ai rigori e si avvicina ai quarti di finale

Entusiasta il portiere Nicosia, al primo evento internazionale da titolare dopo il regno di Del Lungo. "Sono contento di aver vinto - dice sorridendo il portiere -. Ci sono stati tanti up and down durante la partita, ma le nuove regole lo inducono. Ci abbiamo messo tanta energia e mi sono davvero divertito a prescindere dai tre rigori parati. In questa partita non valeva tanto il risultato, ma mettersi in discussione in vista dei turni a eliminazione diretta. Noi siamo il Settebello e chi verrà, verrà. Giochiamo sempre per vincere".