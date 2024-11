Il lottatore McGregor condannato per stupro in sede civile: dovrà pagare maxi risarcimento

McGregor ha testimoniato di non aver mai costretto la donna a fare nulla contro la sua volontà e ha affermato che aveva inventato le accuse dopo che i due avevano avuto un rapporto sessuale consensuale. La voce e le mani della donna tremavano mentre leggeva una dichiarazione fuori dal tribunale, affermando che non avrebbe mai dimenticato cosa le era successo, ma che ora sarebbe stata in grado di andare avanti con la sua vita. Ha ringraziato la sua famiglia, il suo compagno, gli amici e tutti i sostenitori che l'avevano contattata online, ma in particolare la figlia. "Mi ha dato così tanta forza e coraggio negli ultimi sei anni durante questo incubo per continuare a lottare per ottenere giustizia", ha detto la donna. "Voglio dimostrare a me e a ogni altra ragazza e ragazzo che puoi difenderti se ti succede qualcosa, non importa chi sia la persona, e che la giustizia sarà fatta", ha aggiunto. Il suo avvocato ha detto ai giurati che McGregor era arrabbiato per un combattimento che aveva perso a Las Vegas due mesi prima e se l'è presa con il suo cliente. "Non è un uomo, è un codardo", ha detto l'avvocato John Gordon nel suo discorso di chiusura.