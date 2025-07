"No alle atlete transgender nelle competizioni femminili": il Comitato Olimpico Americano segue la linea Trump

"Come organizzazione a statuto federale, abbiamo l'obbligo di rispettare le aspettative federali - hanno scritto in una lettera l'amministratore delegato dell'Usopc, Sarah Hirshland, e il presidente Gene Sykes -. La nostra politica rivista sottolinea l'importanza di garantire ambienti di competizione equi e sicuri per le donne. Tutti gli organi di governo nazionali sono tenuti ad aggiornare le proprie politiche applicabili in linea con le nuove disposizioni".