Tour, spavento Pogacar: tampona un'auto del team di Vingegaard prima del via

Lieve incidente prima della partenza della 18/a tappa del Tour de France per Tadej Pogačar, maglia gialla della corsa: lo sloveno si è scontrato con un'auto del team Visma del suo rivale Jonas Vingegaard, senza però riportare gravi ferite, mentre si dirigeva verso la linea di partenza a Vif giovedì. "Stavamo andando alla linea di partenza in mezzo alle auto, non c'era pericolo davanti - ha raccontato Pogacar - Eravamo dietro l'auto, forse un po' troppo vicini, e il pilota ha frenato all'improvviso. Non so se volesse controllare i miei freni", ha scherzato la maglia gialla alla televisione britannica prima della partenza. "Non ho capito perché abbia frenato all'improvviso, così ho colpito l'auto. Mi sono urtato, ma va tutto bene", ha subito rassicurato il ventiseienne sloveno.