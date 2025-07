Volley, Nations League femminile: Polonia avversaria Italia in semifinale

Sarà ancora una volta Italia-Polonia. Come l'anno scorso, la prima semifinale di Volleyball Nations League in programma sabato 26 luglio alle ore 16.00 all'Atlas Arena di Lodz, vedrà scendere in campo le azzurre contro le padrone di casa della Polonia. Le polacche allenate da coach Stefano Lavarini hanno infatti battuto la Cina al tiebreak (17-25; 25-20; 19-25; 25-19; 15-12) nella seconda sfida dei quarti di finale di VNL raggiungendo l'Italia in semifinale. Proprio come nell'edizione 2024 di Bangkok, Polonia e Italia si contenderanno l'accesso alla finale per l'oro con l'Italia che, allora come oggi, aveva battuto gli USA ai quarti.