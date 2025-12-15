Logo SportMediaset

Nba: i Lakers ringraziano LeBron, Curry-show non basta agli Warriors

15 Dic 2025 - 09:52

Leggenda Nba ancora in attività, Stephen Curry ha mostrato il meglio di sé. Contro Portland il 37enne americano ha messo a segno 48 punti in una prestazione-show che non è bastata però a evitare a Golden State la sconfitta 136-131: a trascinare i Blazers ci hanno pensato Jerami Grant Shaedon Sharpe (35 punti per entrambi. Gli Warriors rimangono ottavi nella Western Conference. Dopo che i Phoenix Suns hanno recuperato uno svantaggio di 20 punti nell'ultimo quarto e sono passati anche in vantaggio a 12 secondi dalla fine, i Los Angeles Lakers hanno prevalso per 116-114. Il quintetto californiano ringrazia LeBron James che, a segno con tre tiri liberi decisivi a 3 secondi dalla fine, ha totalizzato 26 punti, 3 rimbalzi e 4 assist, subentrando a Luka Doncic (29 punti, 6 assist). In una partita molto combattuta gli Atlanta Hawks hanno superato i Philadelphia 76ers 120-117. Contro i 35 punti di Paul George, Jalen Johnson ha realizzato la sua quarta tripla doppia consecutiva (12 punti, 10 rimbalzi, 12 assist). Il secondo in questa stagione insieme a Nikola Jokic. I 76ers senza Tyrese Maxey non sono riusciti a segnare nell'ultimo minuto di partita. Tra gli altri talenti selezionati a giugno durante il draft Kon Knueppel, la quarta scelta, sta costruendo una solida base per il premio di Rookie dell'anno. Il ventenne ha brillato ancora una volta con 29 punti contribuendo alla vittoria degli Charlotte Hornets sui Cleveland Cavaliers (119-111). Nelle altre partite del campionato Nba, seconda vittoria consecutiva per i Pelicans, che si godono il ritorno in campo di Zion Williamson decisivo. New Orleans chiude 114-104 in casa dei Bulls che incassano l'ennesimo ko. L'assenza di Anthony Edwards non ferma Minnesota, che grazie ai 24 punti con 9 rimbalzi di Julius Randle, i 21 di Jaden McDaniels e i 20 di Naz Reid vince la settima partita nelle ultime otto, battendo i Sacramento Kings 117-103. I Brooklyn Nets travolgono i Bucks 127-82: gara da dimenticare per Milwaukee che mettono a referto i 20 punti di Gary Trent e poco altro. Successo di Washington in casa di Indiana 108-89.

11:04
Milano-Cortina 2026, alla Cerimonia d'Apertura ci sarà Mariah Carey
09:52
Nba: i Lakers ringraziano LeBron, Curry-show non basta agli Warriors
23:10
Pallavolo: Conegliano ko 3-1, impresa di Scandicci campione del mondo per club
22:20
Pugilato: incoronati 18 nuovi campioni italiani Elite
21:28
Taekwondo: l'Italia chiude gli Europei U.21 con sei medaglie