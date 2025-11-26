Logo SportMediaset

Milano-Cortina: accesa a Olimpia la fiaccola dei Giochi

26 Nov 2025 - 11:35

La 'grande sacerdotessa', interpretata dall'attrice ellenica Mary Mina, ha acceso la torcia con la fiamma olimpica. L'accensione è avvenuta nel museo archeologico, di fronte alla suggestiva statua in marmo della Nike di Peonio, risalente al 420 a.C. circa. A causa della pioggia che è caduta negli ultimi giorni, non è stato possibile ottenere oggi la fiamma con l'uso dello specchio parabolico, che concentra i raggi del sole, previsto dal rito tradizionale. La fiamma era stata accesa durante una prova della cerimonia lo scorso lunedì, in un giorno soleggiato, ed è stata tenuta in serbo per oggi. 

