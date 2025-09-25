Mondiali di canottaggio, l'Italia vince l'oro nel quattro di coppia maschile

Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Giacomo Gentili e Luca Chiumento hanno anticipato la Gran Bretagna e la Poloniadi Marco Cangelli
© Getty Images
Dopo sette anni d'attesa, l'Italia del canottaggio torna sul tetto del mondo nel quattro di coppia maschile. Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Giacomo Gentili e Luca Chiumento hanno conquistato l'oro ai Mondiali dedicando la vittoria al compagno di squadra Filippo Mondelli, scomparso nel 2021 a causa di un osteosarcoma. La formazione azzurra ha chiuso la prova in 5'48"08 anticipando la Gran Bretagna e la Polonia.
Dopo aver vinto batterie e semifinali con agilità, il quartetto tricolore ha preso il comando della competizione sin dalle prime battute passando a metà gara con oltre tre secondi di vantaggio sugli Stati Uniti. Rambaldi, Panizza, Gentili e Chiumento hanno poi gestito il rientro degli avversari anticipando gli inglesi di quasi due secondi e i polacchi di tre.
Per l'Italia si tratta di un ritorno all'oro dopo il successo ottenuto a Plovdiv nel 2018 quando in barca, al posto di Chiumento, c'era Mondelli che gli azzurri hanno voluto ricordare con una scritta sulla bandiera tricolore esposta alla fine della competizione. Un risultato che si aggiunge all'argento ottenuto nel 2023 e ai bronzi nei due anni precedenti oltre al secondo posto ottenuto alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024.
