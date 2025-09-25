Mondiali di canottaggio, l'Italia vince l'oro nel quattro di coppia maschile

Dopo aver vinto batterie e semifinali con agilità, il quartetto tricolore ha preso il comando della competizione sin dalle prime battute passando a metà gara con oltre tre secondi di vantaggio sugli Stati Uniti. Rambaldi, Panizza, Gentili e Chiumento hanno poi gestito il rientro degli avversari anticipando gli inglesi di quasi due secondi e i polacchi di tre.