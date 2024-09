Inclusione e accessibilità: nasce "Fondazione italiana per lo sport, la cultura e la disabilità"

L'INIZIATIVA

L'iniziativa da un'idea di Max Rendina, patron del Rally di Roma Capitale e coinvolgerà importanti personaggi della poltica, dello sport e del mondo imprenditoriale

© Ufficio Stampa E' nata a febbraio e verrà presentata ufficialmente a dicembre la Fondazione italiana per lo sport, la cultura e la disabilità. Un'idea di Max Rendina, patron del Rally di Roma Capitale, che coinvolgerà importanti personaggi della politica, dello sport e del mondo imprenditoriale. Capace di portare ai vertici internazionali il Rally di Roma Capitale, Rendina è motivato per portare avanti una causa nobile come poche.

E l'ex campione del mondo di rally non è nuovo a questo tipo di iniziative e donazioni già in atto nella competizione della Capitale. "Puntiamo ad abbattete le barriere e favorire l'inclusione attraverso lo sport e la cultura -ha dichiarato Rendina-. Questa fondazione nasce per affiancare realtà sportive e culturali per creare le migliori condizioni di accessibilità alle persone con disabilità".