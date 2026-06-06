Milano riparte dall’hockey: un progetto serio che punta in alto

Il club si presenterà semplicemente come Milano Hockey Club, senza soprannomi, puntando su un’identità chiara e riconoscibile. Centrale il ruolo del presidente Christoph Leitner, che ha illustrato il progetto della nuova arena da 3.990 posti vicino alla Fiera di Rho. Leitner ha insistito sulla sostenibilità e sulla “legacy” olimpica, ricordando che Milano ospiterà anche i Mondiali femminili 2027. "I protagonisti non siamo noi, ma sono gli atleti - ha detto Leitner aprendo la conferenza -, i giovani per i quali questa operazione nasce e deve essere sostenibile. Ed è il motivo per cui ci siamo messi insieme ai Milano Devils, che fanno un grande lavoro di 'development'. Importante la cosiddetta 'legacy' dei giochi olimpici: vogliamo provare che questa esiste e che si può costruire veramente qualcosa di positivo. Milano ha una storia enorme, una cultura sportiva". Importante il capitolo palazzetto: "Il nostro è un progetto serio, avremo un impianto provvisorio che, comunque, sarà serio, simile a quello utilizzato per le Olimpiadi". Nessuna deroga: il club dovrà essere pronto a giocare in casa già ai primi di ottobre, con preparazione tra Madesimo e Vipiteno e alcune amichevoli in via di definizione.