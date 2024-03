Koltsov, l'ex moglie non crede al suicidio: "Probabilmente era molto ubriaco"

LA TRAGEDIA

Julija Mikhailova: "Nella sua stanza trovare bottiglie di alcolici vuote"

© instagram La morte dell'ex giocatore professionista di hockey Konstantin Koltsov, compagno della tennista Aryna Sabalenka, solleva molte domande. La polizia della contea di Miami-Dade, incaricata delle indagini, ha avanzato l'ipotesi di "un apparente suicidio", ma in un'intervista al media bielorusso Zerkalo, l'ex moglie Julija Mikhailova ha espresso tutti i suoi dubbi sul fatto che il suo ex marito abbia potuto porre fine volontariamente alla sua vita. "Probabilmente era molto ubriaco - ha spiegato - Nella stanza dove alloggiava Konstantin sono state trovate bottiglie vuote di alcolici. C'era un balcone con vista sull'oceano, Konstantin probabilmente non si rendeva conto di quello che stava facendo".

L'ex compagna ha anche rivelato di avere accesso alle e-mail del suo ex marito utilizzando il vecchio computer di famiglia. Secondo la donna, nulla nei suoi ultimi acquisti suggerisce che intendesse suicidarsi: "In altre parole, non voleva morire. Certo, molte cose possono arrivare al culmine, ma non c'era alcun segno che poteva portare a una tale tragedia". Durante l'intervista, Mikhailova ha rivelato anche che Koltsov è caduto dal 23° piano dell'hotel dove alloggiava.

Gli investigatori hanno effettuato le analisi tossicologiche, ma i risultati si conosceranno solo entro un mese. Nel frattempo Sabalenka ha deciso di giocare il torneo di Miami nonostante il dramma. Giovedì dovrà affrontare Paula Badosa nel suo esordio nella manifestazione. La tennista bielorussa ha già avvertito che non si presenterà in sala stampa prima e dopo le partite.

