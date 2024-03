Hockey: morto ex campione Konstantin Koltsov, aveva 42 anni

© Getty Images

Konstantin Koltsov, ex giocatore bielorusso di hockey su ghiaccio, è morto all'età di 42 anni. Lo ha annunciato la federazione bielorussa di hockey sul suo sito in cui non si fa riferimento alle cause della morte specificando solo che è avvenuta "improvvisamente". Koltsov ha preso parte a tre stagioni con i Pittsburgh Penguins della National Hockey League (NHL) tra il 2002 e il 2006. A livello internazionale ha giocato per la nazionale bielorussa alle Olimpiadi invernali del 2002 e del 2010 e a nove campionati del mondo. Dal 2021 aveva una relazione con la tennista bielorussa Aryna Sabalenka.