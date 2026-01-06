Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
hockey

Hockey, "Insieme per il Milano": il popolo rossoblù invade le Final 4 (senza squadra). "Ci avete tolto il club, non la fede"

L'inaugurazione del nuovo PalaItalia a Santa Giulia ospita il grande hockey, mobilitazione della Curva: Milano vuole tornare sul ghiaccio

di Stefano Fiore
06 Gen 2026 - 10:58
© instagram

© instagram

Una squadra che non esiste più sul ghiaccio, un esercito reale sugli spalti. Sabato 10 gennaio si scriverà una pagina unica, quasi surreale, della storia dello hockey milanese. In occasione dell'inaugurazione del nuovo Palasport di Santa Giulia (il PalaItalia), che ospiterà le Final 4 del campionato italiano, gran parte della scena verrà rubata chi non dovrebbe neppure esserci: i tifosi dell'Hockey Milano.

L'iniziativa: "Riaccendiamo la fiamma"

 Milano non ha una squadra senior da anni, eppure la passione dei tifosi è ancora più viva che mai. La Curva del Milano ha infatti lanciato l'evento "Insieme per il Milano" per riempire la curva del PalaItalia durante la partita delle ore 20. Non per tifare una delle contendenti al titolo, ma per tifare Milano. L'obiettivo è chiaro: sensibilizzare le istituzioni politiche e la Federazione. Con un impianto olimpico nuovo di zecca, l'assenza di un club cittadino è una ferita aperta che il pubblico vuole mostrare a tutti. Prima, alle 17.30, ci sarà un corteo dimostrativo che partirà dalla fermata della metropolitana di Rogoredo in direzione proprio del palaghiaccio.

Il grido della Curva

 Il comunicato diffuso sui social è un misto di orgoglio e rivendicazione: "Mostriamo a Milano che ieri come oggi, anche se ci avete tolto la squadra, non ci toglierete la fede". I vecchi cuori rossoblù sono pronti a "riaccendere il motore" della Curva per una notte, per far vivere l'atmosfera dell'hockey milanese anche a chi non ha avuto l'onore di vederla dal vivo. Un messaggio che ha colto nel segno visto che i 1.500 biglietti della curva sono andati sold out in pochi giorni.

Dagli scudetti al buio: la parabola del Milano

 La mobilitazione dei tifosi nasce da una ferita sportiva profonda e mai rimarginata. La storia dell'hockey milanese, che ha grande tradizione e lo dimostra anche il festeggiamento del centenario nel 2024 (quando già la squadra non esisteva più), è terminata nella stagione 2021-22 con il ritiro definitivo della prima squadra senior di Hockey Club Milano Bears, lasciando in attività soltanto il settore giovanile. Un vuoto dovuto soprattutto alla dismissione dell'Agorà e alla mancanza di palazzetti dove giocare a Milano: ora con il PalaItalia, forse, tutto potrà cambiare.

 
hockey
milano
final 4
curva

Ultimi video

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Il calciomercato live
13:24
Calciomercato live: tutte le trattative
Oggi Pisa-Como
13:46
Oggi Pisa-Como
13:45
Bove risolve con la Roma per tornare a giocare: lo aspetta la Premier League
Gasp, obiettivo reazione
13:42
Gasp, obiettivo reazione
13:42
Tennis, Djokovic dà forfait ad Adelaide: "Mi concentro su Australian Open"