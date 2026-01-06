Hockey, "Insieme per il Milano": il popolo rossoblù invade le Final 4 (senza squadra). "Ci avete tolto il club, non la fede"

Il comunicato diffuso sui social è un misto di orgoglio e rivendicazione: "Mostriamo a Milano che ieri come oggi, anche se ci avete tolto la squadra, non ci toglierete la fede". I vecchi cuori rossoblù sono pronti a "riaccendere il motore" della Curva per una notte, per far vivere l'atmosfera dell'hockey milanese anche a chi non ha avuto l'onore di vederla dal vivo. Un messaggio che ha colto nel segno visto che i 1.500 biglietti della curva sono andati sold out in pochi giorni.