Hockey, "Insieme per il Milano": il popolo rossoblù invade le Final 4 (senza squadra). "Ci avete tolto il club, non la fede"

L'inaugurazione del nuovo PalaItalia a Santa Giulia ospita il grande hockey, mobilitazione della Curva: Milano vuole tornare sul ghiacciodi Stefano Fiore
Una squadra che non esiste più sul ghiaccio, un esercito reale sugli spalti. Sabato 10 gennaio si scriverà una pagina unica, quasi surreale, della storia dello hockey milanese. In occasione dell'inaugurazione del nuovo Palasport di Santa Giulia (il PalaItalia), che ospiterà le Final 4 del campionato italiano, gran parte della scena verrà rubata chi non dovrebbe neppure esserci: i tifosi dell'Hockey Milano.
Milano non ha una squadra senior da anni, eppure la passione dei tifosi è ancora più viva che mai. La Curva del Milano ha infatti lanciato l'evento "Insieme per il Milano" per riempire la curva del PalaItalia durante la partita delle ore 20. Non per tifare una delle contendenti al titolo, ma per tifare Milano. L'obiettivo è chiaro: sensibilizzare le istituzioni politiche e la Federazione. Con un impianto olimpico nuovo di zecca, l'assenza di un club cittadino è una ferita aperta che il pubblico vuole mostrare a tutti. Prima, alle 17.30, ci sarà un corteo dimostrativo che partirà dalla fermata della metropolitana di Rogoredo in direzione proprio del palaghiaccio.
Il comunicato diffuso sui social è un misto di orgoglio e rivendicazione: "Mostriamo a Milano che ieri come oggi, anche se ci avete tolto la squadra, non ci toglierete la fede". I vecchi cuori rossoblù sono pronti a "riaccendere il motore" della Curva per una notte, per far vivere l'atmosfera dell'hockey milanese anche a chi non ha avuto l'onore di vederla dal vivo. Un messaggio che ha colto nel segno visto che i 1.500 biglietti della curva sono andati sold out in pochi giorni.
La mobilitazione dei tifosi nasce da una ferita sportiva profonda e mai rimarginata. La storia dell'hockey milanese, che ha grande tradizione e lo dimostra anche il festeggiamento del centenario nel 2024 (quando già la squadra non esisteva più), è terminata nella stagione 2021-22 con il ritiro definitivo della prima squadra senior di Hockey Club Milano Bears, lasciando in attività soltanto il settore giovanile. Un vuoto dovuto soprattutto alla dismissione dell'Agorà e alla mancanza di palazzetti dove giocare a Milano: ora con il PalaItalia, forse, tutto potrà cambiare.