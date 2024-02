Hockey Milano compie 100 anni: il calendario degli eventi celebrativi

ricorrenza

Il 10 marzo l'Hockey Club Milano diventa centenario: il comitato HCM ha organizzato una plularità di eventi celebrativi

© ufficio-stampa La storia è lunga e gloriosa, il momento è complicato ma una città come Milano e un popolo, quello dell’hockey su ghiaccio, non potevano rimanere indifferenti davanti a un compleanno importante. Il 10 marzo 2024 l’Hockey Club Milano compirà 100 anni. 100 anni di una squadra che ha entusiasmato tanta gente e riempito di passione i vari palazzi del ghiaccio della città. In collaborazione con la Regione Lombardia, il Comitato Hockey Club Milano ha presentato il calendario di una pluralità di eventi celebrativi per i 100 anni della società. Sebbene attualmente il Milano non sia rappresentato sul ghiaccio da alcuna squadra, a causa della chiusura dello stadio di via dei Ciclamini, il Comitato HCM ha volto con forza e sacrificio ricordare l’importanza che questo sport ha sempre ricoperto tra i milanesi.

Si comincia venerdì 1 marzo con l’apertura di una “Galleria del Centenario” dove con video e immagini si potrà ripercorrere per intero la storia ed i successi ottenuti sul ghiaccio da Milano. L’ingresso (N3 in piazza Città di Lombardia) sarà libero dal 2 al 9 marzo dalle 10 alle 18.

L’8 marzo i festeggiamenti continueranno al Forum di Assago. Durante l’incontro di Eurolega tra Olimpia Milano e Partizan Belgrado la società di pallacanestro milanese regalerà un tributo all’Hockey Milano e alla sua grande storia fatta di 25 scudetti, 2 Spengler Cup, 5 coppe Italia e 3 Supercoppe a cui si aggiungono altre 3 prestigiose finali internazionali: quella di Coppa Campioni a Düsseldorf e le due di Continental Cup a Zurigo e Budapest.

Il 9 marzo nella giornata di vigilia dell’anniversario la Curva del Milano, cuore pulsante del tifo organizzato, ha organizzato una passeggiata per visitare le storiche sedi di gioco in cui l’hockey milanese ha scritto il suo cammino.

Il 10 marzo, nel giorno del centenario, la festa si sposterà sul Naviglio dove un barcone d’epoca farà da museo galleggiante con tanti cimeli storici (ingresso libero dalle 17.30).

Chiusura il 23 marzo nel segno della solidarietà con una cena benefica in cui i presenti potranno anche partecipare a un’asta con tanti pezzi da collezione messi a disposizione dal Comitato per far del bene. Per prenotarsi scrivere a comitatohcm@gmail.com.