Hockey ghiaccio: morto sgozzato da un pattino, arrestato un uomo

Svolta nelle indagini sul decesso di Adam Johnson: l'accusa è di omicidio colposo

© Getty Images Svolta nelle indagini sulla morte di Adam Johnson, il giocatore americano dei Nottingham Panthers ucciso dopo che un pattino gli ha tagliato la gola in uno scontro durante una partita contro gli Sheffield Steelers lo scorso 28 ottobre. La polizia del South Yorkshire ha annunciato di aver arrestato un uomo con l'accusa di omicidio colposo. Gli inquirenti non hanno fatto il nome, ma presumibilmente si tratta di Matt Petgrave, l'hockeista canadese suo malgrado protagonista del terribile incidente mortale.

Circa 8.000 fan hanno assistito con orrore ai tentativi di salvare la vita di Johnson mentre giaceva sanguinante sul ghiaccio all'Utility Arena di Sheffield, protetto da altri giocatori, prima di morire in seguito per le ferite riportate in ospedale.



"Gli investigatori hanno arrestato oggi (martedì 14 novembre, ndr) un uomo sospettato di omicidio colposo. Al momento è ancora sotto custodia di polizia - si legge in un comunicato diffuso dalla polizia -. Sabato 28 ottobre, Adam, 29 anni, è rimasto gravemente ferito durante una partita tra Nottingham Panthers e Sheffield Steelers ed è stato purtroppo successivamente dichiarato deceduto in ospedale. Un esame autoptico ha confermato che è morto a causa di una ferita mortale al collo".



