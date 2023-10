Hockey Ghiaccio: pattino gli squarcia la gola, Adam Johnson muore a 29 anni

TRAGEDIA SUL GHIACCIO

Giocatori e spettatori sotto shock per quando accaduto a Sheffield in un match di Elite League inglese

© afp Una tragedia immane sconvolge il mondo dell'hockey su ghiaccio. Adam Johnson, ex giocatore NHL con la maglia dei Pittsburgh Penguins, è morto a 29 anni dopo che il pattino di un avversario gli ha squarciato la gola nel match di Elite inglese tra i Nottingham Panthers e gli Sheffield Steelers disputato sabato sera. Sotto shock gli 8.000 spettatori sugli spalti dell'Utilita Arena di Sheffield e i giocatori presenti sul ghiaccio. Il match è stato interrotto e il palazzetto è stato evacuato. Non è bastato il pronto intervento dei sanitari per evitare l'immane tragedia. Secondo alcuni testimoni, alcuni tifosi si sono sentiti male e sono svenuti. Trasportato al Northern General Hospital di Sheffied in fin di vita, Johnson è morto nelle prime ore di domenica 29 ottobre.

Davvero assurda la dinamica della tragedia, che ripropone il tema della sicurezza nell'hockey su ghiaccio. Johnson pattina verso il centro della pista, un avversario gli va incontro ma subito prima cade dopo un contrasto con un altro giocatore. Per questo il suo pattino, in posizione innaturale, arriva alla gola di Adam. Lo statunitense cade a terra, nella foga agonistica si rialza all'istante, poi crolla, il ghiaccio che diventa rosso per il sangue perso. I compagni lo scortano in panchina, partono i soccorsi, ma non c'è nulla da fare.

IL COMUNICATO DEI NOTTINGHAM PANTHERS

"I Nottingham Panthers sono davvero devastati nell'annunciare che Adam Johnson è tragicamente scomparso a seguito di uno strano incidente avvenuto ieri sera alla partita di Sheffield - recita il comunicato della sua squadra diffuso nella mattinata di domenica - I Panthers vorrebbero inviare i nostri pensieri e le nostre condoglianze alla famiglia di Adam, alla sua compagna e a tutti i suoi amici in questo momento estremamente difficile. Tutti nel club, compresi i giocatori, lo staff, la dirigenza e la proprietà, hanno il cuore spezzato alla notizia della scomparsa di Adam. Adam, il nostro numero 47, non è stato solo un eccezionale giocatore di hockey su ghiaccio, ma anche un grande compagno di squadra e una persona incredibile con tutta la vita davanti. Ci mancherà moltissimo, il Club non lo dimenticherà mai. Riposa in pace Adam".

Chi era Adam Johnson Nato a Hibbing, Minnesota, il 22 giugno 1994, Johnson in carriera aveva giocato anche nella NHL americana, con i Pittsburgh Penguins. Poi in Europa è stato in Svezia al Malmo e in Germania all’Augsburger. Ad agosto era passato ai Nottingham Panthers, in Inghilterra.

Vedi anche Altri sport Colpito al petto da un disco di hockey, grave un ragazzino di 10 anni